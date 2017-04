Die Europäische Union will Flüchtlinge mit einem neuen Programm im Umfang von 90 Millionen Euro davon abhalten, von Libyen aus die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer anzutreten.

Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, sollen 15.000 Migranten dazu bewegt werden, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzukehren. Außerdem wolle man die katastrophalen Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Libyen verbessern. Umgesetzt werden soll das Programm unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.



Viele Migranten aus Afrika nutzen Libyen als Transitland auf dem Weg nach Europa. Wie die europäische Grenzschutzagentur Frontex mitteilte, gelangten allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als 24.000 Menschen über das zentrale Mittelmeer nach Europa. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.