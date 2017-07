Die EU-Staaten unterstützen den Plan Italiens, einen Verhaltenskodex für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer vorzulegen.

Man begrüße das Vorhaben, ein klares Regelwerk für Hilfsorganisationen zu schaffen, hieß es auf einem Treffen der Innenminister in Tallinn. Der Kodex solle nun in Abstimmung mit der EU-Kommission und den betroffenen Nicht-Regierungsorganisationen fertiggestellt werden. Der Entwurf der italienischen Regierung umfasst insgesamt elf Punkte. Rom droht Hilfsorganisationen, die den Verhaltenskodex nicht unterschreiben wollen. Ihnen soll künftig die Einfahrt in italienische Häfen verweigert werden.



Das Land hat seit Anfang des Jahres mehr als 83.000 Boots-Flüchtlinge aufgenommen. Die Forderung, Häfen in anderen EU-Staaten für Flüchtlingsboote zu öffnen, wiesen Bundesinnenminister de Maizière und seine Kollegen aus Luxemburg, Frankreich und Spanien zurück.