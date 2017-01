Flüchtlinge EVP-Fraktionschef Weber verlangt nachträgliche Überprüfung

Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Weber, verlangt eine strengere Kontrolle von Flüchtlingen in Europa.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, spricht sich der CSU-Politiker in einem Zehn-Punkte-Plan zur Sicherheitspolitik

dafür aus, alle Migranten, die in den vergangenen drei Jahren eingereist sind, mit Hilfe von Datenbanken noch einmal zu überprüfen. Zugleich macht sich Weber demnach dafür stark, das geplante europäische Ein- und Ausreiseregister nach US-Vorbild bereits im kommenden Jahr einzuführen. Außerdem müsse die europäische Polizeibehörde Europol eine Gefährderdatei aufbauen, in die nationale Behörden ihre Ermittlungsergebnisse verpflichtend einspeisen sollen.