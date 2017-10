Seit Jahresbeginn sind auf dem Mittelmeer knapp 2.800 Menschen beim Versuch einer Überfahrt nach Europa ums Leben gekommen.

Das sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration nur einige hundert weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres - und das, obwohl sich die Zahl der Flüchtlinge insgesamt verringert hat. So erreichten knapp 143.000 Menschen Europa seit Jahresbeginn mit dem Boot. Im Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als doppelt so viele.



Die Organisation SOS Mediterranée brachte heute mehr als 600 Personen nach Italien, die vor der libyschen Küste an Bord eines Rettungsschiffs genommen wurden. Nach Angaben der Organisation berichteten sie von schweren Misshandlungen in Libyen.