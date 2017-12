Politiker mehrerer Parteien fordern eine strengere Altersprüfung bei jungen Flüchtlingen.

In der "Welt am Sonntag" verlangte der CSU-Innenpolitiker Mayer eine einheitliche Vorgehensweise aller Bundesländer. Das hatte auch schon der SPD-Abgeordnete Lischka gefordert. Der stellvertretende CDU-Chef Strobl sagte, in Zweifelsfällen müsse es auch verpflichtende medizinische Untersuchungen geben. Ärzte weisen allerdings immer wieder darauf hin, dass auch durch Röntgenuntersuchungen etwa der Handknochen nur ein ungefähres Alter bestimmt werden kann. - Ausgelöst hat die Diskussion der Fall eines erstochenen Mädchens in Kandel in Rheinland-Pfalz. Am Alter des mutmaßlichen Täters - eines angeblich 15-jährigen Afghanen - sind Zweifel laut geworden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.