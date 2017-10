In Genf veranstalten die Vereinten Nationen heute eine Geberkonferenz für die notleidenden Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar.

Dazu werden Regierungsvertreter aus aller Welt erwartet. Die UNO-Hilfswerke benötigen nach eigenen Angaben bis 2018 mindestens 434 Millionen US-Dollar, um die nach Bangladesch geflohenen Rohingya ausreichend zu versorgen. Davon wurden bislang rund 30 Prozent eingenommen. Eine Sprecherin der Hilfsorganisation "Save the children", Lowe, sagte dem Deutschlandfunk, das Geld könne gar nicht schnell genug ankommen. Die Flüchtlingslager platzten aus allen Nähten. Es fehle besonders an sanitären Anlagen, die wenigen seien eine ideale Brutstätte für tödliche Durchfallerkrankungen wie Cholera. Lowe wies auch auf die Situation der Kinder in den Lagern hin. Viele hätten immer noch Albträume und bräuchten auch langfristig psychologische Hilfe.



Die muslimische Minderheit wird im überwiegend buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten unterdrückt. Nach Angriffen von Rohingya-Rebellen auf Sicherheitskräfte im August ging das Militär brutal gegen die Zivilbevölkerung vor. Laut UNO-Schätzungen sind etwa 580.000 Rohingya nach Bangladesch geflohen, täglich kommen tausende hinzu.