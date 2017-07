Die Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckardt fordert politischen und finanziellen Druck auf EU-Staaten, die sich nicht am Umverteilungsmechanismus für Flüchtlinge beteiligen.

Diese sollten mindestens keine Mittel mehr aus den EU-Fonds erhalten, sagte Göring-Eckardt im Deutschlandfunk. Darüber hinaus müssten aufnahmeunwillige Staaten zu Strafzahlungen verpflichtet werden.



Zugleich forderte die Grünen-Politikerin ein neues europäisches System im Umgang mit Migranten. Das Dublin-Abkommen habe sich längst überlebt, wonach derjenige Staat für die Bearbeitung von Asylanträgen zuständig ist, in dem ein Flüchtling zuerst EU-Territorium betritt. Notfalls müssten alle EU-Länder solange zusammensitzen, bis eine Alternative gefunden sei.



Der Bundesregierung warf Göring-Eckardt vor, das Problem auszusitzen. Im Wahlkampf herrsche vielmehr die Hoffnung, dass die "alte Abschottungspolitik" weiterhin klappe.



Gestern hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass die Dublin-Regeln auch auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise Gültigkeit hatten. Daneben stellte der Generalanwalt des EuGH in einem Gutachten für ein noch ausstehendes Urteil fest, dass auch aufnahmeunwillige EU-Länder zur Teilnahme am beschlossenen Umverteilungsmechanismus verpflichtet seien.