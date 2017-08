Die Grünen-Vorsitzende Peter lehnt Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen ab.

Sie erklärte in Berlin, solche Lager seien keine Schutzräume, sondern Fluchtgründe. Peter betonte, nach Berichten von Nicht-Regierungsorganisationen würden dort Menschen interniert, gefoltert, versklavt und vergewaltigt. Was man brauche, seien nicht rechtsfreie Lager, sondern Aufnahmekontingente und sichere Fluchtwege.



Niedersachsens Innenminister Pistorius hält dagegen Auffanglager auch in Libyen für möglich. Der SPD-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung", sie müssten aber von den Europäern oder den Vereinten Nationen betrieben werden. Sollte es von libyscher Seite dagegen Einwände geben, könne man das durch Geld ausräumen.