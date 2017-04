Immer weniger Afghanen werden in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt.

In den ersten beiden Monaten dieses Jahres sei die Quote auf knapp 48 Prozent gesunken, schreibt die "Passauer Neue Presse". 2015 hätten noch mehr als 77 Prozent der Asylsuchenden aus Afghanistan in Deutschland Schutz erhalten, im vergangenen Jahr seien es 60,5 Prozent gewesen. Die Zeitung beruft sich auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Deren Abgeordnete Jelpke sagte, die geringere Anerkennungsquote sei Resultat der politischen Vorgaben. Es gehe darum, ein abschreckendes Signal auszusenden. Die Grünen-Politikerin Amtsberg nannte die Abschiebungen nach Afghanistan "unverantwortlich".