Ein junger Flüchtling aus Syrien bedroht ein Cottbusser Ehepaar mit einem Messer. Ein anderer syrischer Teenager zückt im Streit mit einem Mitschüler das Messer und fügt dem deutschen Jugendlichen Schnittverletzungen im Gesicht zu. Das ist zuletzt passiert in Cottbus. Feige und schändliche Taten, vor allem in einem Land, in dem man in der Not aufgenommen wurde.

Aber "Bürgerkrieg" in Cottbus? "Menschenopfer", die die einheimische Bevölkerung angeblich bringen muss? Cottbusser, die sich nicht mehr auf die Straße trauen? Von rechten Kreisen verbreiteter Blödsinn.

In Cottbus passiert nicht mehr und nicht weniger, als in anderen deutschen Städten auch. Städten im Osten wie im Westen. Nicht ausnahmslos alle, die als Flüchtlinge zu uns kommen, sind friedliebende, harmlose Menschen. Wie auch. Aber die überwiegende Mehrzahl.

Apropos Zahlen: Cottbus ist die zweitgrößte Stadt in Brandenburg. Auf die rund 100.000 Einwohner kommen ein paar tausend Flüchtlinge. Sicher, ihre Integration stellt die Stadt vor große Herausforderungen, aber die Gewalttaten, die sind Einzelfälle.

Und doch erreichen den Cottbusser Oberbürgermeister Holger Kelch dieser Tage Presseanfragen aus der ganzen Welt.

Denn: Rechtspopulisten versuchen, ihr trübes Süppchen aus der Situation in Cottbus zu kochen. "Zukunft Heimat" heißt das Bündnis, das auf seiner Facebook-Seite für Pegida-Aufmärsche in Dresden wirbt und unflätig gegen die Presse hetzt.

Am vergangenen Samstag trommelte "Zukunft Heimat" und etwa 1.500 Cottbusser kamen. Darunter polizeibekannte Rechtsextremisten. Das rechte Lager versucht in trauter Gemeinsamkeit, die Verunsicherung vieler Cottbusser für seine Zwecke zu nutzen.

Die Beteiligung von Neonazis scheint "Zukunft Heimat" dabei genau so wenig zu stören, wie es die stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Brandenburg abschreckt: Die Landtagsabgeordnete Birgit Bessin hielt eine Rede bei der Demonstration am Samstag und sie schritt auch nicht ein, als Journalisten beleidigt, bepöbelt, bespuckt und geschubst wurden.

1.500 Cottbusser, darunter viele Bürger, die sich sicher weder als rechts noch als fremdenfeindlich bezeichnen würden. Die den Vorwurf, im Osten herrsche halt allenthalben ein brauner Mob, wutentbrannt von sich weisen. Und die doch Schulter an Schulter mit rechten Hetzern stehen.

Und die liberalen Kräfte in der Stadt? Diejenigen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, die Studenten der Technischen Universität Cottbus aus aller Herren Länder; die Künstler auf den Bühnen der Stadt, die besonnene, differenziert denkende Mehrheit? Wo ist sie? Im öffentlichen Raum nicht zu sehen und nicht zu hören. Gegendemonstrationen – Fehlanzeige.

Und das ist das wirklich Dramatische an der gegenwärtigen Situation in Cottbus.