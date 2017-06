In der Flüchtlingskrise droht Italien der EU offenbar mit Konsequenzen.

Medienberichten zufolge erwägt die Regierung in Rom, ausländischen Schiffen mit Flüchtlingen die Einfahrt in italienische Häfen zu verweigern. Zudem habe der italienische EU-Botschafter Massari die Notlage seines Landes bei einem Treffen mit EU-Innenkommissar Avramopoulos deutlich gemacht.



Italien drängt andere EU-Staaten immer wieder zu einer faireren Lastenteilung. Allein in den vergangenen Tagen kamen etwa 10.000 Migranten über das Mittelmeer.