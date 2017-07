Libyen hat Italien gebeten, Marine-Schiffe zu entsenden, um die eigenen Kräfte bei der Bekämpfung von Schleusern technisch zu unterstützen.

Der italienische Ministerpräsident Gentiloni sagte in Rom, das Ersuchen werde derzeit vom Verteidigungsministerium geprüft. Er sei dafür, die Einladung anzunehmen. Dies könnte ein sehr wichtiger Schritt beim Vorgehen gegen Menschenschmuggler in Libyen sein. Sollte das Parlament zustimmen, werde der Einsatz von italienischen Schiffen in libyschen Gewässern durchgeführt, ergänzte Gentiloni. Er hatte sich am Vormittag mit dem libyschen Regierungschef al-Sarradsch zu einem Meinungsaustausch getroffen.