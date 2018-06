EU-Kommissionspräsident Juncker warnt Parteien davor, in der Flüchtlingspolitik rechtsnationalistischen Kräften nachzugeben.

Wenn Politiker den Populisten nachliefen, werde es am Ende so sein, dass die Menschen die Populisten wählten und nicht die klassischen Parteien, sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Diese Gefahr sehen einige nicht, führte Juncker aus. Er will am Dienstag zu einem Treffen der Bundeskanzlerin Merkel mit dem französischen Präsidenten Macron nach Meseberg bei Berlin kommen. Bei dem Treffen soll der EU-Gipfel zur Asylpolitik und zur EU-Reform am 28. und 29. Juni vorbereitet werden. Juncker mahnte, Europa müsse der Kontinent bleiben, der denjenigen Schutz gewähre, die vor politischer Verfolgung, Gewalt oder Erniedrigung fliehen.

