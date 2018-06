Zur Beschleunigung von Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten setzt Bundesjustizministerin Barley auf wegweisende Leiturteile höherer Instanzen.

Dadurch entstünde mehr Rechtssicherheit für eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle, sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Barley räumte ein, die steigende Zahl der Klagen gegen Asylentscheidungen habe zu einer Belastung der Justiz geführt. Es sei jedoch problematisch, so zu tun, als stünde es bestimmten Menschen nicht zu, gegen einen Verwaltungsakt rechtlich vorzugehen. Der Klageweg sei Teil des Rechtsstaats.



In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres haben rund 78.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Das geht aus einer Statistik des Bundesinnenministeriums hervor, die der "Passauer Neuen Presse" vorliegt. Mehr als 18.000 Asylsuchende seien bereits in der Datenbank Eurodac registriert, in der Fingerabdrücke von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern europaweit abgeglichen werden.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.