Die Kommunen in Deutschland fordern von großen Unternehmen mehr Engagement bei der Beschäftigung von Flüchtlingen.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, nannte im Interview mit der Funke Mediengruppe als Vorbild Dänemark: Dort würden Flüchtlinge so schnell wie möglich an den Arbeitsmarkt herangeführt. Der Spracherwerb erfolge parallel dazu. In Deutschland seien Mitte 2017 fast 600.000 Flüchtlinge als erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung Hartz IV gewesen, betonte Landsberg. Das sei gegenüber 2016 ein Anstieg von mehr als 250.000 Menschen. Weniger als 200.000 Flüchtlinge seien zur Jahresmitte einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen.



Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, hatte vor zwei Tagen erklärt, er rechne angesichts der guten Wirtschaftslage für 2018 mit weiteren Fortschritten bei der Integration.

