Flüchtlinge Kritik an Überlegungen von SPD-Fraktionschef Oppermann

Flüchtlinge, die von der libyschen Küstenwache gerettet wurden, sitzen in Tripoli (Archivbild) (AFP / MAHMUD TURKIA)

SPD-Fraktionschef Oppermann stößt mit seinen Äußerungen über die Einrichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Nordafrika in der eigenen Partei auf Kritik.

Seine Stellvertreterin Högl sagte im ARD-Fernsehen, in Ländern wie Libyen herrsche kein Frieden. Man könne nicht davon ausgehen, dass dort sichere und rechtsstaatliche Verfahren für Asylsuchende geführt würden. Die bisher bestehenden Lager seien in einem entsetzlichen Zustand. Der SPD-Innenpolitiker Veit sagte im Deutschlandfunk, die Überlegungen Oppermanns seien unrealistisch und problematisch. Es würde sehr lange dauern, bis es in Nordafrika Strukturen gebe, die unseren Vorstellungen von Menschenrechten entsprechen. Veit plädierte dafür, stattdessen die Entwicklungshilfe aufzustocken und Beratungsangebote für Flüchtlinge in ihren Heimatländern anzubieten.