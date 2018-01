In Brandenburg hat sich der Innenausschuss des Landtags mit der Sicherheitslage in Cottbus beschäftigt.

Anlass sind gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in den vergangenen Wochen. Der Cottbuser Oberbürgermeister Kelch forderte im Ausschuss mehr Unterstützung von Bund und Land. Der CDU-Politiker kritisierte, bei der Polizei sei in den vergangenen Jahren Personal abgebaut worden.



Die rot-rote Landesregierung hatte zuvor mehr Sozialarbeiter und Polizisten in die Stadt entsandt. Zudem wurde verfügt, dass bis auf weiteres keine weiteren Flüchtlinge von der Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt nach Cottbus geschickt werden. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere Kommunen in Brandenburg.



Die stellvertretende Chefredakteurin der "Lausitzer Rundschau", Friedenberg, wies Vorwürfe einer voreingenommenen Berichterstattung zurück. Alle Medien berichteten sehr neutral, es seien keine Gewalttaten unter den Teppich gekehrt worden, sagte sie im Deutschlandfunk. Sie verurteilte, dass Journalisten bei einer Demonstration gegen Flüchtlinge am vergangenen Wochenende an ihrer Arbeit gehindert wurden.

