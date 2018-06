Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Laschet verlangt von der CSU mehr Zeit für eine Lösung der Flüchtlingsfrage.

Die gesetzte Frist bis Anfang Juli sei zu kurz, um den Asylstreit beizulegen, sagte Laschet im Südwest-Rundfunk. Auf dem Spiel stehe der Zusammenhalt von CDU und CSU. Auch seien die offenen Grenzen in Europa in Gefahr.



Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, rief die Schwesterparteien CDU und CSU auf, ihren Asylstreit rasch beizulegen. Ziemiak sagte im Deutschlandfunk, ein mögliches Auseinanderbrechen der Union wäre ein unvorstellbarer Vorgang. Die Regierung müsse zusammenbleiben, denn sie trage Verantwortung für dieses Land. Zudem gebe es noch andere Themen neben der Flüchtlings- und Migrationsfrage, betonte der JU-Vorsitzende.



Zur Stunde berät die CDU-Spitze in Berlin über das weitere Vorgehen in der Flüchtlingspolitik. Bundeskanzlerin Merkel will dabei ihre Parteikollegen über die Ergebnisse des gestrigen Treffens in Brüssel informieren.

