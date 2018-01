Frankreichs Präsident Macron hat bei einem Besuch in Calais die Grundlagen seiner Migrationspolitik dargelegt.

Er werde nicht zulassen, dass ein neues Elendslager wie der sogenannte "Dschungel" entstehe, betonte Macron. In Calais hatten bis zur Räumung 2016 rund 7.000 Flüchtlinge in Zelten kampiert. Die meisten warteten auf eine Möglichkeit, durch den Eurotunnel nach Großbritannien weiterzureisen. Macron betonte, jeder, der Frankreich nur als Transitland missbrauche, werde ausgewiesen. Calais sei keine Geheimtür auf dem Weg nach Großbritannien, sondern eine Sackgasse.



Der französische Staatschef kündigte auch eine engere Zusammenarbeit mit den Briten an. Details will er am Donnerstag bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin May in Sandhurst besprechen.

