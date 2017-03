Angesichts steigender Flüchtlingszahlen hat Bundeskanzlerin Merkel gemahnt, mehr Geduld mit den Konzepten der EU zu haben.

Es gehe um eine langfristige Entwicklung, da brauche man einen langen Atem, sagte Merkel in Berlin nach einem Treffen mit dem Präsidenten von Burkina Faso, Kaboré. In Libyen müsse es aber entschiedene Bemühungen geben, die politische Ordnung wieder herzustellen.



Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind bei der Überfahrt von Libyen nach Italien in diesem Jahr fast 500 Menschen ums Leben gekommen oder als vermisst gemeldet worden. Im Vorjahreszeitraum waren es 159 Migranten.