Flüchtlinge Merkel will Länder zu mehr Abschiebungen bewegen

Flüchtlinge auf dem Gelände der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt (Brandenburg). (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Bundeskanzlerin Merkel will die Länder zu mehr Abschiebungen und Rückführungen von abgelehnten Asylbewerbern und anderen Migranten bewegen.

Mehrere Medien verweisen übereinstimmend auf ein Maßnahmenpaket, das morgen auf einem Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten erörtert werden soll. Es beinhaltet demnach unter anderem die Einrichtung von sogenannten "Bundesausreisezentren". Dort sollen abgelehnte Asylbewerber in den letzten Tagen oder Wochen vor ihrer Abschiebung untergebracht werden. Weiter heißt es, geplant sei auch eine Koordinationsstelle unter Leitung des Innenministeriums, die Sammelabschiebungen vorbereitet und in Problemfällen fehlende Papiere beschafft. Zudem sollen die finanziellen Anreize für eine freiwillige Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer erhöht werden. Die Bundesregierung hatte wiederholt beklagt, dass einige Länder die Beschlüsse zu Rückführungen nicht ausreichend umsetzen. Amnesty International kritisierte die geplanten Schritte und sprach von einer "brutalen Entmutigungs- und Vergrämungspolitk gegen Asylsuchende".