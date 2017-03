Die Deutsche Welle hat in Zusammenarbeit mit zwei anderen Medien eine neue Online-Plattform für Migranten und Flüchtlingen gestartet.

Die Deutsche Welle kooperiert mit dem französischen Auslandsrundfunk France Médias Monde und der italienischen Nachrichtenangentur Ansa.



Die Plattform InfoMigrants will Menschen, die über eine Flucht nach Europa nachdenken, die Gefahren der Reise und realistische Erwartungen an die europäischen Asylverfahren vermitteln. "Wir wollen Flüchtlingen unabhängige Informationen bieten und falsche Geschichten der Schlepper und Menschenhändler entlarven", sagte die Programmdirektorin der Deutschen Welle, Gerda Meuer.



Das Angebot, das von der Europäischen Kommission finanziert wird, richte sich vor allem an Menschen in Subsahara-Afrika, dem Nahen Osten sowie Afghanistan und Pakistan. Es exisistiert auf Englisch, Französisch und Arabisch. Themen werden etwa das EU-Türkei-Abkommen oder das Programm des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für freiwillige Rückkehrer.



Seit Februar arbeiten bei den drei Partnern Redaktionsteams an Blogs und Facebook-Beiträgen. Die Deutsche Welle hat 118 Millionen Hörer und Zuschauer pro Woche. Der französischen Auslandsrundfunk France Médias Monde hat mehr als 100 Millionen und die italienische Nachrichtenagentur Ansa genießt Partnerschaften mit dutzenden Medien weltweit.