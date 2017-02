Flüchtlinge Neue Vorschläge in der EU zur Entlastung der südlichen Länder

Ein Junge im Schnee im Flüchtlingslager Diavata westlich von Thessaloniki (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

In der Europäischen Union gibt es neue Vorschläge, wie die südlichen Länder bei der Verteilung von Flüchtlingen entlastet werden können.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur aus Brüssel unter Berufung auf ein Thesenpapier der maltesischen Ratspräsidentschaft. Die angestrebte Reform sehe vor, dass Regierungen die Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge senken könnten, wenn sie zum Ausgleich mehr Geld an die EU zahlten. Länder, die mehr Schutzsuchende akzeptierten, wiederum sollten finanziell unterstützt werden. Grundsätzlich sollten aber alle Staaten Flüchtlinge aufnehmen müssen.



Bei einem Treffen mit EU-Innenkommissar Avramopoulos in Berlin plädierte Bundesinnenminister de Maizière dafür, die bereits beschlossenen Reformen in der europäischen Sicherheits- und Migrationspolitik zügig umzusetzen. Als Beispiele nannte de Maizière den Ausbau der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, die engere Verknüpfung von Datenbanken der europäischen Polizei- und Sicherheitsbehörden sowie die Schaffung eines Ein- und Ausreiseregisters.