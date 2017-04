Der Präsident der Europäischen Kommission, Juncker, hat die Bitte Österreichs nach einem Ausstieg aus dem EU-Programm zur Umverteilung von Flüchtlingen abgelehnt.

Die Regierung in Wien müsse ihre zugesagten Verpflichtungen einhalten, heißt es in einem Schreiben Junckers, dass der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Österreich musste bislang nicht an dem Programm teilnehmen, weil es im vergangenen Jahr viele Flüchtlinge aufgenommen hatte. Die Ausnahmeregelung hierfür ist mittlerweile ausgelaufen. Das EU-Umverteilungsprogramm betrifft rund 160.000 Menschen.