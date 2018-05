EU-Grenzschützer sollten aus Sicht des österreichischen Kanzlers Kurz künftig auch in Nordafrika tätig werden, um Migranten an der Überfahrt über das Mittelmeer zu hindern.

Die Grenzschutzagentur Frontex brauche ein neues Mandat, um in Drittstaaten mit Einverständnis der dortigen Regierung tätig zu werden, sagte Kurz der "Welt am Sonntag". Es gehe darum, das schmutzige Geschäftsmodell der Schlepper zu beenden. Die seit Monaten in der EU umstritte Verteilung von Flüchtlingen nach Quoten hält der österreichische Kanzler dagegen nicht für realistisch. Damit sei die Migrationskrise auch nicht langfristig zu lösen.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer forderte mehr Sammelflüge zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Die SPD-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, Rückführungen von Flüchtlingen aus mehreren Bundesländern mit Sammel-Charterflügen des Bundes seien leichter und pro Kopf preiswerter zu organisieren als zahlreiche einzelne Abschiebungen mit normalen Linienflügen.

