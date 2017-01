Flüchtlinge Özoguz: Abschiebungen nach Afghanistan zynisch

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özogus, SPD (dpa/picture-alliance/Daniel Karmann)

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz -SPD- fordert eine Überprüfung der Abschiebungen nach Afghanistan.

Es entbehre nicht eines gewissen Zynismus' zu sagen, die Menschen müssten zurück, weil man eine Stelle in ihrem Land gefunden habe, in der gerade mal keine Bomben hochgingen, sagte die Staatsministerin im Kanzleramt der Saarbrücker Zeitung. Es gebe in Afghanistan zweifellos Krieg und Terror. Deshalb könnten nicht alle aus Afghanistan stammenden geduldeten Flüchtlinge abgeschoben werden. Anders sei die Situation in den Maghreb-Staaten, sagte Özoguz. Sie sehe grundsätzlich keinen Grund, warum abgelehnte Asylbewerber nicht dorthin zurückkehren sollten.