Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, plädiert dafür, dass Flüchtlingshelfer stärker auf die Bedürfnisse und Nöte von Frauen eingehen.

Viele weibliche Flüchtlinge, die alleine nach Deutschland kämen, brauchten besondere Hilfe, wüssten aber nicht, an wen sie sich wenden könnten, sagte Özoguz in Berlin. In ihrer Heimat und auf der Flücht hätten diese Frauen oft Schreckliches erfahren. Die Betroffenen könnten sich oftmals gar nicht vorstellen, dass es Hilfe für sie gebe.