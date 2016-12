Flüchtlinge Özoguz: Junge Migranten sollen verstärkt gefördert werden

Aydan Özoguz (SPD): "Anknüpfungspunkte in die Gesellschaft schaffen." (imago / Metodi Popow)

Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in Berlin fordert die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Özoguz, eine bessere Förderung junger Flüchtlinge.

Gerade bei jungen Menschen sei es wichtig, dass sie mit Bildungsmaßnahmen beschäftigt seien, statt rumzuhängen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es müssten so viele Anknüpfungspunkte in die Gesellschaft wie möglich geschaffen werden. - Sieben junge Flüchtlinge aus Syrien und Libyen stehen im Verdacht, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in einem Berliner U-Bahnhof Kleidungsstücke eines schlafenden Obdachlosen in Brand gesetzt zu haben. Passanten löschten die Flammen; der 37-Jährige blieb unverletzt.