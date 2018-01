Der Co-Autor einer Studie zur Gewaltkriminalität von Zuwanderern, Pfeiffer, hat für ein freiwilliges Rückkehrprogramm plädiert.

Hier müsse sich die neue Bundesregierung etwas einfallen lassen und die Herkunftsländer mit Geld unterstützen, sagte Pfeiffer im Deutschlandfunk. Zugleich verwies der Kriminologe darauf, dass sich Kriegsflüchtlinge im Allgemeinen relativ angepasst verhielten. Ganz anders sei es bei jungen Zuwanderern, deren Asylanträge abgelehnt worden seien und die keine Perspektive in Deutschland hätten. Hier sei die Zahl der Gewalttaten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, betonte Pfeiffer.



Am Beispiel Niedersachsen analysierte eine Gruppe von Experten um den Kriminologen Gewalttaten und mögliche Täter. Aus der Studie, die vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben wurde, geht hervor, dass in den vergangenen drei Jahren die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge stärker gestiegen ist als die der Bundesbürger. Dennoch weisen die Autoren die Behauptung, Flüchtlinge seien pauschal krimineller, zurück. So gebe es große Unterschiede bei den Herkunftsländern. Syrer, Iraker und Afghanen fielen seltener auf als Asylbewerber aus Marokko, Tunesien und Algerien.

