Flüchtlinge Philologenverband sieht schulische Integration bedroht

Syrische Kinder in einer Grundschule im brandenburgischen Golzow (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Der deutsche Philologenverband hat für eine bessere Förderung von Flüchtlingskindern im Schulsystem plädiert.

Nach ersten Integrationskursen und Sprachunterricht wechselten die Flüchtlingskinder vorrangig an wenig nachgefragte Brennpunktschulen, sagte der Verbandsvorsitzende Meidinger in Berlin. Dies verschärfe vielerorts die soziale und ethnische Trennung. Meidinger sprach von einer - Zitat "Vorstufe zu einer Ghettoisierung in der Gesellschaft". Durch schlechte Schulabschlüsse verringerten sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.