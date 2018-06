Bayerns Ministerpräsident Söder hält "Asyltourismus" für einen zulässigen Begriff.

Er finde es allerdings merkwürdig, dass man sich über solche Themen unterhalten solle, sagte der CSU-Politiker im ZDF. Man müsse vielmehr darüber diskutieren, wie man Menschen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hätten, zurückführe. Söder fügte hinzu, im Übrigen benutze man Worte sehr verantwortungsbewusst. Dass er sich an den Sprachgebrauch der AfD anlehne, wies er als Vorwurf zurück.



Söder hatte sich mit dem Begriff "Asyltourismus" Kritik zugezogen. Ihm wird vorgehalten, damit die Assoziation zu erzeugen, dass Menschen ihre Länder nicht aus Angst vor Krieg, Gewalt oder Armut verlassen, sondern um sich einen angenehmen Aufenthalt in Deutschland zu verschaffen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.