SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat EU-Staaten, die sich der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, mit finanziellen Nachteilen gedroht.

Solidarität sei keine Einbahnstraße, heißt es in einem Grundsatzpapier, das Schulz morgen in Berlin vorstellen will und aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Wer kategorisch die Aufnahme von Flüchtlinge verweigere oder Steuerdumping und einen ruinösen Steuerwettbewerb betreibe, verhalte sich unsolidarisch. Länder, die Solidarität in wichtigen Fragen verweigerten, müssten finanzielle Nachteile in Kauf nehmen. Sie könnten nicht mehr mit der vollen Solidarität Deutschlands und anderen Staaten rechnen. Europa brauche einen Mechanismus, der bei der akuten Überlastung eines Landes einen Transfer von Flüchtlingen in ein anderes EU-Land ermögliche, wird Schulz zitiert.



Die EU-Kommission hatte gegen Polen, Ungarn und Tschechien ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil die drei Länder bei der Aufteilung von Flüchtlingen nicht kooperieren.