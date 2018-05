SPD-Generalsekretär Klingbeil hat von Bundesinnenminister Seehofer eine rasche Aufklärung im Skandal um unrechtmäßige Asylbescheide gefordert.

Dabei müsse er auch offenlegen, wann er selbst welche Informationen erhalten habe und wie er den Hinweisen nachgegangenen sei, sagte Klingbeil der "Rhein-Neckar-Zeitung". Seehofer kündigte in der "Mittelbayerischen Zeitung" an, er werde alles tun, damit die Dinge ohne Ansehen von Personen oder Institutionen aufgeklärt würden.



Medienberichten zufolge soll die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Cordt, wohl schon im Februar 2017 über erhebliche Unregelmäßigkeiten in der Behörde informiert gewesen sein.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.