Die Bundespolizei hat einem Medienbericht zufolge zunehmend Schwierigkeiten, genügend Personal zur Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern bereitzustellen.

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" schreibt, dies gelte vor allem für Flüge nach Afghanistan. In der Bundespolizei gebe es nur rund 800 speziell dafür ausgebildete Beamte. An vielen Dienststellen herrsche Personalnot. Zudem sei die Aufgabe psychisch und körperlich belastend. Nach Angaben des "Spiegel" haben sich für den nächsten Abschiebungsflug am Dienstag nach Kabul "deutlich zu wenige" Beamte gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.