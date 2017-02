Flüchtlinge Staaten wollen illegale Zuwanderung entlang der Balkan-Route erschweren

Flüchtlinge an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien (picture alliance / Kay Nietfeld)

Staaten der sogenannten Balkan-Route wollen stärker gegen illegale Zuwanderung nach Mitteleuropa vorgehen.

Die Teilnehmer einer Konferenz in Wien vereinbarten, eventuelle Lücken auf dem Weg von Griechenland etwa nach Österreich oder Deutschland zu schließen, um einem neuerlichen Zustrom zu begegnen. Der österreichische Innenminister Sobotka sprach von einem klaren Signal an die Schlepper. An der Konferenz nahmen unter anderem Vertreter aus Tschechien, Kroatien, Ungarn und Polen teil, von denen einige die Pläne der EU für die Verteilung von Flüchtlingen ablehnen.



Die sogenannte Balkanroute war vor rund einem Jahr weitgehend geschlossen worden. Die Zahl der Flüchtlinge, die auf diesem Weg nach Mitteleuropa gelangen wollen, ging daraufhin stark zurück.