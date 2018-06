Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht hat die Asylpläne der bayerischen Staatsregierung positiv aufgenommen.

Der CDU-Politiker und Vorsitzende der Innenministerkonferenz sagte im Bayerischen Rundfunk, es seien gute Vorschläge dabei. Nun dürfe aber niemand der Versuchung erliegen, der Bevölkerung zu sagen, dass das Problem dann gelöst sei.



Bayerns Ministerpräsident Söder beabsichtigt, in jedem Regierungsbezirk ein Asylzentrum einzurichten und Flüchtlinge dort von der Ankunft bis zum Entscheid unterzubringen. Auch soll der Freistaat künftig in Eigenregie Abschiebeflüge organisieren. Söders Ziel ist es nach eigenen Worten, den "Abschiebedruck" zu erhöhen.



Die Grünen in Bayern halten die Pläne für "unmenschlich", weil in den Sammelzentren mehrere tausend Menschen "lagerartig zusammengepfercht" würden.

