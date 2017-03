Flüchtlinge in Deutschland haben je nach Bundesland unterschiedliche Chancen auf Anerkennung ihrer Asylanträge.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Konstanz für den Zeitraum 2010 bis 2015. Die durchschnittlich höchsten Chancen auf Anerkennung hatten demnach Flüchtlinge im Saarland und in Bremen, die niedrigsten in Berlin und Sachsen. Die Studienautoren sprechen von einer "Asyllotterie". Die Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nähmen Rücksicht auf die "wahrgenommenen Befindlichkeiten" im jeweiligen Bundesland, heißt es. Die Zahl fremdenfeindlicher Übergriffe wirke sich offensichtlich ebenso aus wie die Arbeitslosenquote und die Einwohnerzahl.



Das BAMF wies die Darstellung zurück. Jeder Asylbewerber in Deutschland habe die gleiche Chance, unabhängig von der gesellschaftlichen und politischen Situation des Bundeslandes, erklärte die Behörde.