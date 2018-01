Die Zahl der Gewalttaten, die Flüchtlingen zur Last gelegt werden, ist einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Am Beispiel Niedersachsen analysierte eine Gruppe von Experten um den Kriminologen Pfeiffer Gewalttaten und mögliche Täter. Aus der Studie, die vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben wurde, geht hervor, dass in den vergangenen drei Jahren die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge stärker gestiegen ist als die der Bundesbürger. Dennoch weisen die Autoren die Behauptung, Flüchtlinge seien pauschal krimineller, zurück. Bei der Beurteilung müsse man berücksichtigen, dass unter den Flüchtlingen besonders viele Männer im Alter von 14 bis 30 Jahren sind, die unabhängig von ihrer Herkunft häufiger durch Gewalt- und Sexualdelikte auffielen. Außerdem gebe es große Unterschiede bei den Herkunftsländern. Syrer, Iraker und Afghanen fielen seltener auf als Asylbewerber aus Marokko, Tunesien und Algerien. Als Gründe nennt die Studie deren Perspektivlosigkeit auch in Deutschland sowie eine "Machokultur" in den Heimatländern.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.