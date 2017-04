Das Flüchtlingshilfswerk der UNO hat die Staaten der EU aufgerufen, keine Asylbewerber mehr nach Ungarn zurückzuschicken.

Das Hilfswerk begründet das mit einem neuen Gesetz, das dort seit Ende März gilt und das vorschreibt, Flüchtlinge in Lagern zu internieren. Die Menschen werden seitdem in Grenznähe in Frachtcontainern festgehalten und müssen dort unter haftähnlichen Bedingungen bleiben, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks sagte, solange Ungarn Asylbewerber nicht im Einklang mit dem Völkerrecht behandele, sollten Geflüchtete nicht dorthin zurückgebracht werden.