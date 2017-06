UNO-Generalsekretär Guterres hat die Weltgemeinschaft zu mehr Unterstützung für die Flüchtlinge in Uganda aufgefordert.

Guterres sagte bei einer Geberkonferenz in der ugandischen Hauptstadt Kampala, das Land brauche Hilfe. Uganda sei mit dem größten Exodus an Flüchtlingen in Afrika seit dem Genozid in Ruanda konfrontiert. Vor allem wegen des Bürgerkriegs im Südsudan habe sich die Flüchtlingszahl im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.



Bei der Konferenz kamen laut der ugandischen Regierung rund 358 Millionen US-Dollar zusammen. Das ist deutlich weniger als die erhofften zwei Milliarden Dollar.