Flüchtlinge UNO fordert von USA globale Führungsrolle

Die UNO sieht auch die USA in der Pflicht bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. (picture alliance/ dpa/ Sohail Shahzad)

Die UNO hat an die Vereinigten Staaten appelliert, sich stärker bei der Lösung der Flüchtlingskrise zu engagieren.

Die USA müssten eine globale Führungsrolle beim Schutz und der Aufnahme von Vertriebenen spielen, heißt es in einer Erklärung des Flüchtlingshilfswerks UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration. Religion, Nationalität oder Ethnie dürften keine Rolle im Umgang mit Flüchtlingen spielen. Die UNO ging ihrer Stellungnahme nicht direkt auf den jüngsten Erlass von US-Präsident Trump ein, mit dem er das Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen für mindestens vier Monate ausgesetzt hatte. Darüber hinaus dürfen Menschen aus Syrien und anderen muslimischen Ländern in den nächsten drei Monaten nicht in die Vereinigten Staaten einreisen. Nach Angaben der Amerikanischen Anwaltsvereinigung für Einwanderung handelt es sich dabei neben Syrien um Irak, Iran, Sudan, Jemen, Libyen und Somalia. Trump erklärte, für Christen aus dem Bürgerkriegsland Syrien könne eine Ausnahme gemacht werden.