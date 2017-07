Die Zahl der Familiennachzüge nach Deutschland ist im ersten Halbjahr spürbar angestiegen.

Das Auswärtige Amt habe 25.500 Visa zur Zusammenführung für Syrer und Iraker ausgestellt, berichtet die "Heilbronner Stimme" unter Berufung auf Kreise des Auswärtigen Amtes. Im Vorjahreszeitraum waren noch gut 15.000 Visa für Familienangehörige anerkannter Flüchtlinge ausgestellt worden, im ersten Halbjahr 2015 rund 7.000.



Dennoch hätten sich die Wartezeiten zur Erteilung von Visa rund um Syrien in den vergangenen Monaten verringert. In der Türkei würden die Menschen etwa

einen Monat warten, in Beirut, wo der größte Andrang herrsche, neun bis zwölf Monate.