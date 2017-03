Die Bundeskanzlerin hat heute auf ihrer Afrikareise das wahre Flüchtlingsproblem gesehen. Aus sicherer Höhe, 10.000 Meter über Grund. Als Angela Merkel von Kairo nach Tunis flog.



Noch in Kairo hatte sie einen Diktator getroffen, der mit eiserner Hand sein Land regiert, in dem angeblich mehrere 10.000 Menschen ohne Anklage im Gefängnis schmoren. Der Frust am Nil sitzt tief, eigentlich nur überboten durch die Perspektivlosigkeit am Arbeitsmarkt. In Kairo verhandelte Merkel über die Eindämmung der Flucht. Das Ergebnis: Deutschland gibt Ägypten Geld für die Grenzsicherung. Merkel muss Diktator al-Sisi Geld überweisen. Das wird Frau Merkel keine Freude bereiten. Aber wenn die Kanzlerin fest vorhat, Schleusern das Handwerk zu legen, dann bleibt ihre keine andere Wahl.

Hilfreiches Abkommen mit Tunesien - für die Behörden

Heute in Tunesien. Endlich keine Diktatur, mit der sie verhandeln muss. Tunesien ist eine junge und zerbrechliche Demokratie. Hier beschloss Merkel ein Abkommen, in dem es hauptsächlich um eine reibungslose Rückkehr von abgewiesenen tunesischen Flüchtlingen geht. Daten sollen fristgerecht ausgetauscht werden. Die deutschen Behörden sollen endlich einen Hebel in der Hand haben, um schneller an tunesische Personendaten zu kommen. Hier hat Merkel ein hilfreiches Abkommen getroffen. Für die Behörden. Was die Flüchtlingsfrage in Deutschland betrifft, wird das Abkommen kaum auffallen. Denn rein statistisch sind asylsuchende Tunesier in Deutschland mit der Lupe zu suchen. Etwas über 3.000. Sie haben keine Chance auf Anerkennung und werden nun dank des neuen Abkommens vielleicht etwas früher in ihre Heimat zurückkehren.



Eine ähnliche Vereinbarung gibt es bereits mit Marokko. Es hat nicht dazu beigetragen, dass abgelehnte Marokkaner in Scharen in ihre Heimat zurückkehren. Vielleicht muss irgendwann nachverhandelt werden. Aber auch Marokkaner stellen nicht das Gros der Asylsuchenden in Deutschland. Ebenso wenig die Algerier.

Alles nichts, solange Libyen nicht befriedet ist

Das Problem von Bundeskanzlerin Merkel liegt zwischen Kairo und Tunis. Mit dem Tunesien-Abkommen schließt sie ein kleines, ein Minifenster. Ähnliches mit Marokko und künftig vielleicht auch mit Algerien. Vielleicht schließt auch die Hilfe für al-Sisi – unter Magenkrämpfen - das ein oder andere Fensterchen.



Aber das Scheunentor bleibt offen. In Libyen gibt es niemanden, mit dem man verhandeln kann über Kappung von Schleuserrouten, Rückführung und gar Fluchtursachenbekämpfung. So bitter es klingt. Das Abkommen mit Tunesien und alle künftigen und vergangenen Initiativen bringen wenig, so lange Libyen nicht befriedet ist. Und für Libyen hat niemand eine Lösung. Als die Bundeskanzlerin heute über den zerfallenen Wüstenstaat flog, hat sie das gewusst.