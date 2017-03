Innenminister de Maizière hat die Türkei zur Einhaltung des Flüchtlingsabkommens aufgefordert.

Die Europäische Union halte sich an die Vereinbarung und erwarte das auch von der Regierung in Ankara, sagte der CDU-Politiker auf einem Treffen mit den Unions-Innenministern der Länder im saarländischen Sankt Wendel. Betteln werde man darum aber nicht. Er bezog sich dabei auf Drohungen Ankaras, das Abkommen wegen des Streits um Auftritte türkischer Politiker in der EU aufzukündigen.



Das Flüchtlingsabkommen war vor einem Jahr unterzeichnet worden. Die EU-Kommission zog anlässlich des morgigen Jahrestags eine positive Bilanz. In den vergangenen zwölf Monaten seien insgesamt nur noch etwa 28.000 Menschen von der Türkei aus nach Griechenland gelangt. In den zwölf Monaten vor der Unterzeichnung seien es dagegen knapp 989.000 gewesen.