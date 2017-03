Die UNO hat im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei die Asylverfahren in Griechenland gelobt.

Ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks UNHCR sagte der Nachrichtenagentur epd, die Schutzmechanismen seien gut. Die Fälle der Asylbewerber würden einzeln geprüft. Gefährdete Kurden würden beispielsweise nicht in die Türkei zurückgeschickt. Die Organisation Pro Asyl kritisierte dagegen, die Türkei sei kein sicherer Drittstaat. Der, Zitat, "menschenverachtende Großversuch in der Ägäis" müsse nach nunmehr einem Jahr unbedingt beendet werden. Der Europa-Direktor der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Dalhuisen, bezeichnete das Abkommen als beschämenden Fleck auf dem kollektiven Gewissen Europas. Der Pakt mit der Türkei belege, dass es der EU nicht um den Schutz, sondern das Fernhalten von Flüchtlingen gehe.



In dem Vertrag vom 18. März 2016 verpflichtete sich die Türkei, alle nach Griechenland gelangten Migranten wieder zurückzunehmen, sofern diese nicht in der Europäischen Union bleiben dürfen. Im Gegenzug versprach die EU unter anderem drei Milliarden Euro für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei.