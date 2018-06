Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat sich besorgt über die Lage der Flüchtlinge in Paris geäußert.

Die Verhältnisse in der Hauptstadt seien schlimmer als in Calais, wo sie schon unmenschlich gewesen seien, sagte der Frankreich-Chef der Organisation, Le Bihan, der Zeitung "Die Welt". Die Migranten seien auf engstem Raum untergebracht und litten an den gleichen Erkrankungen wie Obdachlose. Nach Angaben der Hilfsorganisation kommen in Paris pro Woche etwa 500 neue Migranten an.

