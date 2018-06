In Paris hat die Polizei damit begonnen, zwei große Zeltlager von Flüchtlingen zu räumen.

Wie der Radio Sender France Info berichtet, entfernen Polizisten seit den frühen Morgenstunden Zelte am Kanal Saint-Martin und an der Porte de la Chapelle. In der vergangenen Woche war ein Zeltlager am Kanal Saint-Denis geräumt worden. Dort lebten 2.000 Flüchtlinge aus dem Sudan, Somalia und Eritrea. Hilfsorganisationen hatten wegen der prekären Lebensbedingungen in den improvisierten Zeltlagern in Paris schon mehrmals Alarm geschlagen. Nach ihren Angaben kommen in Paris pro Woche etwa 500 neue Migranten an.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.