Europa flüchtet sich derzeit in den Pragmatismus. Konkrete Antworten auf die drängende Frage, wie es nach dem Brexit und dem Amtsantritt von Donald Trump eigentlich weitergehen soll, gibt es vorerst nicht. Stattdessen konzentrierten sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem informellen Treffen auf Malta erst einmal auf das Naheliegende. Das ist in erster Linie die Sicherheitspolitik - und ganz konkret die Migrationspolitik.

Gerade bei Letzterem hat die Union einen tiefgreifenden Positionswechsel vollzogen. Auch wenn es bei der künftigen Zusammenarbeit mit Libyen noch viele Fragezeichen gibt, weil es an zuverlässigen Ansprechpartnern und funktionierenden Staatsstrukturen fehlt. Die Richtung steht längst fest: Nach dem umstrittenen Flüchtlingsdeal mit der Türkei soll es so bald wie möglich auch ein ähnliches Abkommen mit dem nordafrikanischen Staat geben.

Die EU schottet sich weiter ab

Dabei ist die EU nicht gerade zimperlich, trotz der teilweise menschenunwürdigen Zustände in dem Land. Doch die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 95 Prozent der illegal eingereisten Migranten kommen inzwischen über das Mittelmeer. Nachdem der Weg über die Türkei und die Balkanroute weiterhin blockiert sind. Will die EU ihre Außengrenzen wirksam schützen, dann geht dies derzeit nur über eine engere Zusammenarbeit mit Libyen.

Gleichzeitig bedeutet dieser Schritt aber auch, dass sich Europa weiter abschottet. Obwohl derzeit viel von internationaler Kooperation gerade mit Afrika die Rede ist. Faktisch aber werden die geplanten Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen - etwa über den Treuhandfonds für Afrika – allenfalls mittelfristig wirken.

Außengrenzen effektiv und nachhaltig schützen

So lange aber kann und will die EU nicht warten, deshalb sollen die Migranten spätestens in Libyen an der Weitereise gehindert werden. Mit Hilfe von konkreten Vereinbarungen, politischem Druck und natürlich finanzieller Hilfe. Es ist knallharte Realpolitik - vor dem Hintergrund wachsender Terrorgefahr und auch wachsender Spaltungstendenzen innerhalb Europas.

Diese Neujustierung mit der religiös motivierten Ausgrenzungspolitik von Donald Trump oder aber der völligen Preisgabe der europäischen Werte gleichzusetzen, greift dennoch zu kurz. Denn wenn die EU nicht in der Lage ist, ihre Außengrenzen effektiv und nachhaltig zu schützen, dann wird auch ihre Daseinsberechtigung noch mehr infrage gestellt werden.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.