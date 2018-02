Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisiert die Art und Weise der Flüchtlingdebatte hierzulande.

Sie werde nicht sachlich, sondern häufig emotional geführt, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Natürlich könne man über Familiennachzug reden. Es stelle sich aber die Frage, ob es nicht viel sinnvoller wäre, Szenarien zu entwickeln, wie man den Menschen dabei helfen könne, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Es dürfe nicht immer nur darum gehen, was politisch korrekt und christlich sei, erklärte Landsberg. Dabei kämen die wichtigen Themen zu kurz. Wenn es nicht einmal gelinge, Straftäter abzuschieben, erschütere das bei vielen den Glauben an den Rechtsstaat.

