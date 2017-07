Flüchtlingskinder in Nordrhein-Westfalen sollen in den Ferien regelmäßige Sprachkurse bekommen, um schneller in den Schulunterricht integriert zu werden.

Dies kündigte die neue Schulministerin Gebauer in einem Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" an. Das Projekt werde in den kommenden Herbstferien starten, sagte die FDP-Politikerin. Man könne dafür leerstehende Computerräume der Schulen nutzen. Die Landesregierung werde Lehrern oder auch Lehramtsstudenten, die sich freiwillig meldeten, finanzielle Anreize bieten.